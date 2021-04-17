Помешала травма: украинка завоевала серебро на чемпионате Европы по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Лидер украинской сборной по дзюдо завоевала медаль чемпионата Европы, который стартовал в португальском городе Лиссабон, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
Детали
На своем турнирном пути украинка победила итальянку Милане, словечко Стангар, в полуфинале одолела россиянку Долгову, а в финале должна была встретиться с первым номером посева Дистриею Красники из Косово.
Однако из-за полученного в полуфинале повреждения руки наша спортсменка не вышла на финальную схватку с Красники из Косово. Тем самым украинка впервые в карьере получила титул вицечемпионкы Европы.
Справка
На территории Португалии выступает 11 украинских дзюдоистов в рамках европейского первенства. Всего же на чемпионате Европы проводят соревнования 359 атлетов из 45 стран Старого света.