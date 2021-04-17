Завадила травма: українка завоювала срібло на чемпіонаті Європи з дзюдо

Деталі

На своєму турнірному шляху українка перемогла італійку Мілані, словечку Стангар, у півфіналі здолала росіянку Долгову, а у фіналі мала зустрітися із першим номером посіву Дістрією Краснікі з Косово.

Проте через отримане у півфіналі пошкодження руки наша спортсменка не вийшла на фінальну сутичку з Краснікі з Косово. Тим самим українка вперше в кар’єрі здобула титул віцечемпіонки Європи.

Довідка

На території Португалії виступає 11 українських дзюдоїстів в рамках європейської першості. Всього ж на чемпіонаті Європи проводять змагання 359 атлетів з 45 країн Старого світу.