Завадила травма: українка завоювала срібло на чемпіонаті Європи з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Лідер української збірної з дзюдо виборола медаль чемпіонату Європи, який стартував у португальському місті Лісабон, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Деталі
На своєму турнірному шляху українка перемогла італійку Мілані, словечку Стангар, у півфіналі здолала росіянку Долгову, а у фіналі мала зустрітися із першим номером посіву Дістрією Краснікі з Косово.
Проте через отримане у півфіналі пошкодження руки наша спортсменка не вийшла на фінальну сутичку з Краснікі з Косово. Тим самим українка вперше в кар’єрі здобула титул віцечемпіонки Європи.
Довідка
На території Португалії виступає 11 українських дзюдоїстів в рамках європейської першості. Всього ж на чемпіонаті Європи проводять змагання 359 атлетів з 45 країн Старого світу.