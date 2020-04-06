Утвержденный Минздравом протокол лечения коронавируса отвел украинцев от массовых смертей - врачи

Она рассказала, что этот протокол базируется на рекомендациях ВОЗ, но учитывает опыт стран, которые столкнулись с пандемией: Италии, Испании, Китая, Южной Кореи, США.

Этот документ очень важен, продолжает Мороз, ведь только сейчас врачи легально могут назначать тяжело больным действенные препараты, а не доводить их до ИВЛ.

“Мы об этом сколько кричали. Мы свой приняли — отдали Минздраву и Минздрав за основу принял наш протокол. Он очень важен! Еще раз подчеркиваю — начинать надо с средних форм заболевания, чтобы не доводить до дыхательной недостаточности, чтобы не переводить людей на ИВЛ, так посмотрите даже Европу, которая летальность — даже среди молодых. Этот протокол нам и дает такую возможность — не запускать болезнь”, — отметила она.

Мороз не разделяет мнения критиканов протокола, которые утверждают, что надо было дождаться препаратов именно от коронавируса и только потом назначать их больным.

“А вы знаете сколько нужно времени для того, чтобы сделать доказательную базу таких препаратов — 3-5 лет. Поймите, здесь главное спасти людям жизнь. Зачем эти дискуссии? Если ничего не делать, не принимать протокол, останется только доводить людей до ИВЛов, а там очень страшный процент людей, которые умирают.

Сколько можно в этой стране не доверять врачам? Если врачи говорят, что надо протокол — значит, надо!”, — подчеркнула Мороз.

Учитывая дефицит аппаратов ИВЛ, утверждения протокола лечения и определения препаратов для больных — критически важное решение для отсрочки их применения, говорит врач-инфекционист Александр Карловский.

“Протоколы в разных странах разные, методика которая применяется к лечению больных — разная. Даже симптомы разные. То логично, что нам нужен был наш протокол. Здесь главное, что протокол — это своего рода направление, система, как лечить. Он определенным образом развязал руки нашим врачам. Они теперь могут выполнять свою главную функцию.

У нас же так мало аппаратов ИВЛ, то действительно же лучше отложить переход больных них, начать лечить до того, как ситуация с состоянием пациента будет критическая. Критиков всегда было много. Но лучше что-то сделать, а не сидеть сложа руки и писать посты и ходить по телеэфирах”, — отметил он.

Утверждение протокола уже дало свои плоды, врачам удается остановить развитие болезни у многих пациентов.

“Наша самая главная задача — минимизировать количество пациентов, требующих аппаратов ИВЛ. Поэтому я настаивала на утверждении протокола лечения. Благодаря опыту, который мы приобрели в эти дни, благодаря своевременному вмешательству у большого количества пациентов, процентов 20-25, остановили развитие болезни и предотвратили осложнение их состояния. Это наша основная задача”, — говорит ведущий инфекционист страны Ольга Голубовская.

Напомним, одним из главных критиков украинской протокола лечения больных коронавируса стала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, во времена которой была полностью уничтожена эпидемиологическая служба Украины, что в свою очередь привело к тому, что до сих пор не все области смогли развернуть лаборатории во время эпидемии .