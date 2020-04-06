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Затверджений МОЗ протокол лікування коронавірусу відвів українців від масових смертей - лікарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На початку квітня Міністерство охорони здоров’я нарешті затвердило державний протокол лікування хворих коронавірусом і планує далі його розширювати. Це не просто документ — це можливість лікувати українців ефективними препаратами, не доводячи їх до апаратів штучної вентиляції легенів. Про це в коментарі УНН заявила лікар-інфекціоніст Лариса Мороз.

Вона розповіла, що цей протокол базується на рекомендаціях ВООЗ, але враховує досвід країн, які зіткнулися з пандемією: Італії, Іспанії, Китаю, Південної Кореї, США.

Цей документ дуже важливий, продовжує Мороз, адже лише зараз лікарі легально можуть призначати тяжко хворим дієві препарати, а не доводити їх до ШВЛ.

“Ми про це скільки кричали. Ми свій прийняли — віддали МОЗ і МОЗ за основу прийняв наш протокол. Він дуже важливий! Ще раз підкреслюю — починати треба із середніх форм захворювання, щоб не доводити до дихальної недостатності, щоб не переводити людей на ШВЛ, бо гляньте навіть Європу, яка летальність — навіть серед молодих. Цей протокол нам і дає таку можливість — не запускати хворобу”, — зазначила вона.

Мороз не розділяє думки критиканів протоколу, які стверджують, що треба було дочекатися препаратів саме від коронавірусу і тільки потім призначати їх хворим.

“А ви знаєте скільки потрібно часу для того, щоб зробити доказову базу таких препаратів — 3-5 років. Зрозумійте, тут головне врятувати людям життя. Навіщо ці дискусії? Якщо нічого не робити, не приймати протокол, залишиться тільки доводити людей до ШВЛів, а там дуже страшний відсоток людей, які помирають.

Скільки можна в цій країні не довіряти лікарям? Якщо лікарі кажуть, що треба протокол — значить, треба!”, — наголосила Мороз.

Зважаючи на дефіцит апаратів ШВЛ, затвердження протоколу лікування та визначення препаратів для хворих — критично важливе рішення для відтермінування їх застосування, каже лікар-інфекціоніст Олександр Карловський.

“Протоколи у різних країнах різні, методика яка застосовується до лікування хворих — різна. Навіть симптоми різні. То логічно, що нам потрібен був наш протокол. Тут головне, що протокол — це свого роду направлення, система, як лікувати. Він певним чином розв’язав руки нашим лікарям. Вони тепер можуть виконувати свою головну функцію.

У нас же так мало апаратів ШВЛ, то дійсно ж краще відтермінувати перехід хворих на них, почати лікувати до того, як ситуація зі станом пацієнта буде критична. Критиків завжди було багато. Але краще щось зробити, а не сидіти склавши руки і писати пости та ходити по телеефірах”, — зазначив він.

Затвердження протоколу вже дало свої плоди, лікарям вдається зупинити розвиток хвороби у багатьох пацієнтів.

“Наше найголовніше завдання — мінімізувати кількість пацієнтів, які потребуватимуть апаратів ШВЛ. Тому я наполягала на затвердженні протоколу лікування. Завдяки досвіду, який ми надбали в ці дні, завдяки своєчасному втручанню у великої кількості пацієнтів, відсотків 20-25, зупинили розвиток хвороби та запобігли ускладненню їхнього стану. Це наше основне завдання”, — каже провідний інфекціоніст країни Ольга Голубовська.

Нагадаємо, одним з головних критиків українського протоколу лікування хворих коронавірусом стала колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, за часів якої була повністю знищена епідеміологічна служба України, що в свою чергу призвело до того, що досі не всі області змогли розвернути лабораторії під час епідемії.

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