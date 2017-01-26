Задержанного в аннексированном Крыму адвоката Э.Курбединова доставили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Задержанного в аннексированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Задержанного в аннексированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова доставили в подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя для определения меры пресечения", - сообщил журналист.
Также он отметил, что в суде усилены меры безопасности.
Напомним, в четверг, 26 января утром к нескольким крымским татарам в Крыму пришли с обысками.
Адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.