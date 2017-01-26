Затриманого в анексованому Криму адвоката Е.Курбедінова доставили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Затриманого в анексованому Криму адвоката Еміля Курбедінова доставили до суду для обрання запобіжного заходу. Про це в своєму мікроблозі Twitter повідомив журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
"Затриманого в анексованому Криму адвоката Еміля Курбедінова доправили до підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя для визначення запобіжного заходу", - повідомив журналіст.
Також він зауважив, що в суді посилені заходи безпеки.
Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку до кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками.
Адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.