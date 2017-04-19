Задержанного в страстную пятницу на взятке следователя взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Следователь Беляевского отдела полиции Одесской области, задержанного в страстную пятницу на взятке в 500 долл. США за непривлечение к уголовной ответственности гражданского лица и закрытие уголовного производства, взят под стражу. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.
"15 апреля 2017 года по ходатайству военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины Приморский райсуд г.Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей следователю Беляевского отдела полиции главного управления Нацполиции в Одесской области", - говорится в сообщении.
В качестве альтернативы судом определено внесение залога в размере 480 тыс. грн.
Напомним, 14 апреля 2017 года военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с оперативными подразделениями СБУ Украины и внутренней безопасности полиции задержан следователь, который решил "подзаработать" на праздники, задержан при получении неправомерной выгоды.
За непривлечение к уголовной ответственности гражданского лица и закрытие уголовного производства старший лейтенант полиции требовал и получил взятку в сумме 500 долл. США.
Военной прокуратурой Одесского гарнизона ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Желание обогатиться нечестным путем заставило "стража закона" самого оказаться на скамье подсудимых. Теперь ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН 18 апреля, в Киеве на взятке в 100 тыс. грн задержали следователя полиции.