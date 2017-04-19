Затриманого у страсну п'ятницю на хабарі слідчого взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Слідчого Біляївського відділу поліції Одеської області, затриманого у страсну п'ятницю на хабарі у 500 долл. США за непритягнення до кримінальної відповідальності цивільної особи та закриття кримінального провадження, взяли під варту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону України.
"15 квітня 2017 року за клопотанням військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Приморський райсуд м. Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у слідчому Біляївського відділу поліції головного управління Нацполіції в Одеській області", - йдеться у повідомленні.
Як альтернативу судом визначено внесення застави в розмірі 480 тис. грн.
Нагадаємо, 14 квітня 2017 року військовою прокуратурою Одеського гарнізону спільно з оперативними підрозділами СБУ України та внутрішньої безпеки поліції затримано слідчого, який вирішив "підзаробити" на свята, затриманий під час отримання неправомірної вигоди.
За непритягнення до кримінальної відповідальності цивільного особи та закриття кримінального провадження старший лейтенант поліції вимагав та отримав хабар у сумі 500 дол. США.
Військовою прокуратурою Одеського гарнізону йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Бажання збагатитися нечесним шляхом змусило "вартового закону" самого опинитися на лаві підсудних. Тепер йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН 18 квітня, у Києві на хабарі у 100 тис. грн затримали слідчого поліції.