Задержанного на взятке Ю.Гольца отстранено от работы во Львовском городском совете

Распоряжение подписал городской голова Львова Андрей Садовый.

Напомним, начальника Управления Львовского городского совета сегодня задержан во время получения 80 тыс. грн взятки . Решаются вопросы об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.