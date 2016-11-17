Задержанного на взятке Ю.Гольца отстранено от работы во Львовском городском совете
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В связи с проведением следственных действий Юрия Гольца отстранено от исполнения должностных обязанностей начальника управления жилищного хозяйства Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета. Об этом проинформировали в пресс-службе Львовского городского совета, сообщает УНН.
Распоряжение подписал городской голова Львова Андрей Садовый.
Напомним, начальника Управления Львовского городского совета сегодня задержан во время получения 80 тыс. грн взятки . Решаются вопросы об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.