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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Затриманого на хабарі Ю.Гольця відсторонено від роботи у Львівській міській раді

Затриманого на хабарі Ю.Гольця відсторонено від роботи у Львівській міській раді

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У зв’язку із проведенням слідчих дій Юрія Гольця відсторонено від виконання посадових обов’язків начальника управління житлового господарства Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Про це проінформували у прес-службі Львівської міської ради, повідомляє УНН.

Розпорядження підписав міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, начальника Управління Львівської міської ради сьогодні затримано під час одержання 80 тис. грн хабара. Вирішуються питання про оголошення чиновнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Українські Національні Новини

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