Задержана женщина, которая продала несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня, 10 июня 2019 года, под процессуальным руководством отраслевого отдела прокуратуры Хмельницкой области, следователями следственного управления совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в области и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области разоблачен и задокументирован факт торговли человеком. Об этом УНН повыдомилы в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что жительница областного центра пыталась осуществить незаконную сделку и за 40 тыс грн сдать "в аренду" 16-летнюю дочь. При этом она четко осознавала, что отдает своего ребенка в так называемый "бордель" для занятия проституцией или для любых других целей.

При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница разоблачена и задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 149 (торговля человеком, совершенная в отношении несовершеннолетнего его родителями) УК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Также, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрание лицу меры пресечения.

Как сообщал УНН, в Украине за пять лет зафиксировали более тысячи случаев торговли людьми.

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