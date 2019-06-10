Задержана женщина, которая продала несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня, 10 июня 2019 года, под процессуальным руководством отраслевого отдела прокуратуры Хмельницкой области, следователями следственного управления совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в области и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области разоблачен и задокументирован факт торговли человеком. Об этом УНН повыдомилы в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что жительница областного центра пыталась осуществить незаконную сделку и за 40 тыс грн сдать "в аренду" 16-летнюю дочь. При этом она четко осознавала, что отдает своего ребенка в так называемый "бордель" для занятия проституцией или для любых других целей.
При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница разоблачена и задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 149 (торговля человеком, совершенная в отношении несовершеннолетнего его родителями) УК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств.
Также, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрание лицу меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Украине за пять лет зафиксировали более тысячи случаев торговли людьми.