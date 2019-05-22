В Україні за п’ять років зафіксували понад тисячу випадків торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Україні за п’ять років зафіксували понад тисячу випадків торгівлі людьми. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, за п’ять років в Україні зареєстровано 1040 кримінальних проваджень за статтею 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми.
Найбільше за п’ять років кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми зареєстровано у 2017 році – 353, найменше у 2016 році – 124 проваджень.
За минулий рік зареєстрували 299 кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми, а за січень-квітень 2019 року вже зареєстровано 176.
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