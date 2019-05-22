В Украине за пять лет зафиксировали более тысячи случаев торговли людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Украине за пять лет зафиксировали более тысячи случаев торговли людьми. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, за пять лет в Украине зарегистрировано 1040 уголовных производств по статье 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми.
Больше всего за пять лет уголовных производств по торговле людьми зарегистрировано в 2017 году - 353, меньше в 2016 году - 124 производств.
За прошлый год зарегистрировали 299 уголовных производств по торговле людьми, а за январь-апрель 2019 уже зарегистрировано 176.
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