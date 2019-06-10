Затримано жінку, яка продала неповнолітню доньку у сексуальне рабство

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні, 10 червня 2019 року, за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури Хмельницької області, слідчими слідчого управління у співпраці із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в області та співробітниками управління Служби безпеки України в Хмельницькій області викрито та задокументовано факт торгівлі людиною. Про це УНН повыдомили у прес-службі прокуратури області. 

Встановлено, що мешканка обласного центру намагалась здійснити незаконну угоду та за 40 тис грн здати "в оренду" 16-річну доньку. При цьому вона чітко усвідомлювала, що віддає свою дитину у так званий "бордель" для заняття проституцією або для будь-яких інших цілей.

Під час одержання половини обумовленої суми коштів зловмисницю викрито та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 149 (торгівля людиною, вчинена щодо неповнолітнього його батьками) КК України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання особі запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, в Україні за п’ять років зафіксували понад тисячу випадків торгівлі людьми

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