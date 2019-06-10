Затримано жінку, яка продала неповнолітню доньку у сексуальне рабство

КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні, 10 червня 2019 року, за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури Хмельницької області, слідчими слідчого управління у співпраці із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в області та співробітниками управління Служби безпеки України в Хмельницькій області викрито та задокументовано факт торгівлі людиною. Про це УНН повыдомили у прес-службі прокуратури області.