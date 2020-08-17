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Задержан предполагаемый организатор поджога автомобиля журналистки во Львове

Задержан предполагаемый организатор поджога автомобиля журналистки во Львове

Киев  •  УНН

 • 14168 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала предполагаемого организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

Также в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Напомним, в ночь на 30 января 2020 на улице Кубийовича во Львове неизвестные подожгли авто журналистов. Кроме того, сообщалось, что 5 февраля в Одессе задержали 19-летнего уроженца Молдовы, причастного к поджогу автомобиля львовской журналистки.

Как ранее сообщалось в УНН, прокуроры совместно с СБУ установили лиц, которые могут быть причастны к поджогу авто львовской журналистки, сообщено о подозрении вероятном заказчику, пособнику и подстрекателю поджога автомобиля.

Отметим, что по мнению следствия, к совершению указанного преступления, вероятно, причастен сотрудник Франковского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу".

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