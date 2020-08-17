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Затримано ймовірного організатора підпалу автомобіля журналістки у Львові

Затримано ймовірного організатора підпалу автомобіля журналістки у Львові

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки України затримала ймовірного організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України викрила у Львові колишнього працівника Національної поліції, який за версією слідства, у січні цього року організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили місцезнаходження та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

Також у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня 2020 року на вулиці Кубійовича у Львові невідомі підпалили авто журналістів. Окрім того, повідомлялося, що 5 лютого в Одесі затримали 19-річного уродженця Молдови, причетного до підпалу автомобіля львівської журналістки.

Як раніше повідомлялося в УНН, прокурори спільно з СБУ встановили осіб, які можуть бути причетні до підпалу авто львівської журналістки, повідомлено про підозру ймовірному замовнику, пособнику і підбурювачу підпалу автомобіля.

Зазначимо, що на думку слідства, до вчинення вказаного злочину, ймовірно, причетний працівник Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який у змові з ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану "роботу".

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