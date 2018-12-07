Задержана подозреваемая в причастности к НВФ

"Вчера утром 53-летняя жительница Луганской области прибыла в Украину через пункт пропуска "Просяное". Во время мероприятий пограничного контроля выяснилось, что женщину разыскивают правоохранительные органы по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".



Злоумышленница была задержана и передана сотрудникам Нацполиции.



С начала года полицейские Донетской области привлекли к ответственности почти 300 боевиков.