Задержана подозреваемая в причастности к НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во время мероприятий пограничного контроля, военнослужащими Луганского пограничного отряда была задержана 53-летняя жительницу Луганской области, подозреваемая в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.
"Вчера утром 53-летняя жительница Луганской области прибыла в Украину через пункт пропуска "Просяное". Во время мероприятий пограничного контроля выяснилось, что женщину разыскивают правоохранительные органы по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Злоумышленница была задержана и передана сотрудникам Нацполиции.
С начала года полицейские Донетской области привлекли к ответственности почти 300 боевиков.