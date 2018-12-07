Затримано підозрювану в причетності до НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час заходів прикордонного контролю, військовослужбовцями Луганського прикордонного загону було затримано 53-річну мешканку Луганської області, яку підозрюють в причетності до незаконного збройного формування. Передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
"Учора зранку 53-річна мешканка Луганської області прибула в Україну через пункт пропуску "Просяне". Під час заходів прикордонного контролю з’ясувалось, що жінку розшукують правоохоронні органи за статтею 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".
Зловмисницю було затримано та передано співробітникам Нацполіції.
З початку року поліцейські Донеччини притягнули до відповідальності майже 300 бойовиків.