З початку року майже 300 бойовиків притягнули до відповідальності

"Співробітники кримінальної поліції області виявляли членів різних військових угрупувань терористів, які воювали на передових позиціях, а також чергували на блокпостах. З них 254 учасники незаконних збройних формувань були затримані, 44 – перебувають у розшуку", - зазначають у поліції.



За словами поліцейських, бойовики стали більш ретельно приховувати своє минуле та ліквідувати докази своє причетності до незаконних збройних формувань. Так, у Костянтинівці був затриманий бойовик, який приховувався чотири роки і житель Слов’янська, який під час окупації міста ніс службу за горілку та цигарки. Обом загрожує позбавлення волі до 8 років.



"Так, лише за останню добу встановлені три учасники незаконних збройних формувань. Всі вони в 2014 році здійснювали незаконну фільтрацію, оглядали транспорт і документи громадян на блокпостах", - додали в поліції.



Нагадаємо, 5 грудня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Попаснянському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.