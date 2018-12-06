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С начала года почти 300 боевиков привлекли к ответственности

Киев • УНН

 • 9151 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. С начала года полицейские Донецкой области привлекли к ответственности почти 300 боевиков. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области, передает УНН.

С начала года почти 300 боевиков привлекли к ответственности

"Сотрудники криминальной полиции области выявили членов различных военных группировок террористов, воевавших на передовых позициях, а также дежуривших на блокпостах. Из них 254 участники незаконных вооруженных формирований были задержаны, 44 - находятся в розыске", - отмечают в полиции.

По словам полицейских, боевики стали более тщательно скрывать свое прошлое и ликвидировать доказательства своей причастности к незаконным вооруженным формированиям. Так, в Константиновке был задержан боевик, который скрывался четыре года и житель Славянска, который во время оккупации города нес службу за водку и сигареты. Обоим грозит лишение свободы до 8 лет.

"Так, только за последние сутки установлены три участника незаконных вооруженных формирований. Все они в 2014 году осуществляли незаконную фильтрацию, осматривали транспорт и документы граждан на блокпостах", - добавили в полиции.

Напомним, 5 декабря, ситуация в районе проведения операции имела признаки к обострению на Попаснянском направлении, однако, остается полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. В шести случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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