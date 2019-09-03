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Задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке

Киев  •  УНН

 • 13679 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Харьковской области правоохранители установили причастность к убийству женщины 54-летнего мужчины и задержали его. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Информация об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями посредством резаной раны шеи на свалке в городе Лозовая поступила в полицию 2 сентября около 6:40.

Полицейские установили личность погибшей. Ей оказалась 40-летняя местная жительница.

Во время отработки города сотрудники УКР и Лозовского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 54-летнего, ранее судимого за хулиганство жителя города Лозовая.

Злоумышленник рассказал, что 2 сентября около полуночи он со своей знакомой употреблял спиртные напитки в кафе города. Через некоторое время они покинули заведение и пошли по улицам в микрорайон. Во время разговора между мужчиной и его спутницей возник конфликт, в ходе которого женщина начала оскорблять его, говорила, что он недостаточно обеспечен материально. Ее слова задели злоумышленника и когда они зашли во дворы домов, он достал нож и перерезал горло женщине. После этого он выбросил тело в мусорный контейнер. Уже на свалке работник коммунального предприятия заметил тело человека и сообщил в полицию.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Следователями информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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