Затримано підозрюваного у вбивстві жінки, тіло якої знайшли на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Харківщині правоохоронці встановили причетність до вбивства жінки 54-річного чоловіка та затримали його. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Інформація про виявлення тіла жінки із тілесними ушкодженнями у вигляді різаної рани шиї на сміттєзвалищі у місті Лозова надійшла до поліції 2 вересня близько 06:40.
Поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилася 40-річна місцева жителька.
Під час відпрацювання міста співробітники УКР та Лозівського відділу поліції викрили у скоєнні злочину 54-річного, раніше судимого за хуліганство мешканця міста Лозова.
Зловмисник розповів, що 2 вересня близько опівночі він зі своєю знайомою вживав спиртні напої у кафе міста. Через деякий час вони залишили заклад та пішли вулицями до мікрорайону. Під час розмови між чоловіком та його супутницею виник конфлікт, в ході якого жінка почала ображати його, казала, що він недостатньо забезпечений матеріально. Її слова зачепили зловмисника і коли вони зайшли у двори будинків, він дістав ніж та перерізав горло жінці. Після цього він викинув тіло у контейнер для сміття. Вже на сміттєзвалищі працівник комунального підприємства помітив тіло людини та повідомив до поліції.
Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчими інформація за вказаним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.