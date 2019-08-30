Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Киеве — полиция

"Задержали его в Киевской области, Киево-Святошинском районе, неподалеку от места преступления. Им оказался гражданин Молдовы 1985 года рождения. Вместе со своей гражданской женой и трехмесячным ребенком незаконно проживал в Киево-Святошинском районе", - сказал Крищенко.

По его словам, молдаванин убил таксиста ударом в шею кухонным ножом.

"Из показаний задержанного, он сел в автомобиль, попросил подвезти, и когда автомобиль остановился в таком месте, где нет большого движения, сразу нанес удар в шею потерпевшему. Пытался нанести несколько ударов, но он был один и, к сожалению, смертельный. Пострадавший смог выскочить из автомобиля, преступник сел за руль и поехал домой. Кроме того, он завладел 70 грн и двумя мобильными телефонами", - рассказал Крищенко.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве, задержанный рассказал, что рассчитывал на большую сумму денег в такси, но не заметил, что это одна из служб такси, которая осуществляет денежные расчеты в безналичной форме.

Добавим, что в пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что задержали также 25-летнюю женщину, гражданку Молдовы, и объявили ей о подозрении.

"Сейчас задержанным объявлено подозрение по ч.2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве убили таксиста. Его тело нашли рядом с Кольцевой дорогой.

Через некоторое время на одной из улиц Святошинского района обнаружен автомобиль, на котором работал покойный. В салоне обнаружили следы крови.