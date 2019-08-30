Затримано підозрюваного у вбивстві таксиста у Києві – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Правоохоронці затримали 34-річного громадянина Республіки Молдова, який підозрюється у вбивстві таксиста в Києві в ніч на 28 серпня. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Затримали його у Київській області, Києво-Святошинському районі, неподалік місця злочину. Ним виявився громадянин Молдови 1985 року народження. Разом зі своєю цивільною дружиною та тримісячною дитиною незаконно проживав в Києво-Святошинському районі", - сказав Крищенко.
За його словами, молдованин вбив таксиста ударом в шию кухонним ножем.
"З показів затриманого, він сів до автомобіля, попросив підвезти, і коли автомобіль зупинився в такому місці, де немає великого руху, одразу завдав удару в шию потерпілому. Намагався завдати декілька ударів, але він був один і, на жаль, смертельний. Потерпілий зміг вискочити з автомобіля, злочинець сів за кермо і поїхав додому. Окрім того, він заволодів 70 грн та двома мобільними телефонами", - розповів Крищенко.
Зі слів начальника ГУ Нацполіції у Києві, затриманий розповів, що розраховував на велику суму грошей в таксі, але не зауважив, що це одна зі служб таксі, яка здійснює грошові розрахунки у безготівковій формі.
Додамо, що у пресслужбі прокуратури Києва повідомили, що затримали також 25-річну жінку, громадянку Молдови, і оголосили їй про підозру.
"Наразі затриманим оголошено підозру за ч.2 ст. 115 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві вбили таксиста. Його тіло знайшли поряд із Кільцевою дорогою.
Через деякий час на одній з вулиць Святошинського району виявлено автомобіль, на якому працював покійний. У салоні виявили сліди крові.