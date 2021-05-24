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Задержание основателя Nexta в Минске: Евросоюз вызвал "на ковер" посла Беларуси

Киев • УНН

 • 12925 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей вызвал посла Республики Беларусь в связи с действиями белорусских властей в отношении самолета авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционного журналиста, соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает Европейская служба внешних связей, передает УНН.

Задержание основателя Nexta в Минске: Евросоюз вызвал "на ковер" посла Беларуси

Цитата:

“По просьбе Высокого представителя Жозепа Борреля, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Европейском Союзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг белорусских властей, которые вынудили гражданский самолет совершил вынужденную посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным службы внешних связей, посол был проинформирован о решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами блока “насильственного акта, которым власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа”.

“Генеральный секретарь Саннино передал позицию ЕС о том, что возмутительные действия белорусских властей представляют собой еще одну вопиющую попытку заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения Протасевича. Вчерашний неприемлемый акт будет поднят на сегодняшнем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против виновных”, — сообщили в службе.

Контекст

Около 15 часов 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.

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