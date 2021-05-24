Затримання засновника Nexta у Мінську: Євросоюз викликав "на килим" посла Білорусі

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“На прохання Високого представника Жозепа Борреля, генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно викликав посла Республіки Білорусь при Європейському Союзі Олександра Міхневича, щоб засудити неприпустимий крок білоруської влади, яка змусила цивільний літак здійснити вимушену посадку в Мінську і затримала його пасажира Романа Протасевича, незалежного білоруського журналіста і активіста”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними служби зовнішніх справ, посол був проінформований про рішуче засудження інституціями ЄС та державами-членами блоку “насильницького акту, яким влада Білорусі поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу”.

“Генеральний секретар Санніно передав позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є ще однією кричущою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні, і виступив з вимогою негайного звільнення Протасевича. Вчорашній неприйнятний акт буде порушено на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС. Євросоюз розгляне наслідки цих дій, включаючи можливі заходи проти винних”, - повідомили в службі.

Контекст

Близько 15-ї години 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, у результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і невдовзі військові його просто вивели”, - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади будуть обговорювати на саміті ЄС у Брюсселі, що розпочинається 24 травня.