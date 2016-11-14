Задержанный в Крыму "диверсант" заявил, что работает на украинскую разведку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Задержанный в оккупированном Крыму "украинский диверсант" Дмитрий Штыбликов во время допроса ФСБ заявил, что является военнослужащим ВСУ Украины и работает на украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеозапись допроса арестованного, передает УНН.
"Он (Д.Штыбликов - ред.) признался, что является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Среди задач, поставленных Главным управлением разведки Минобороны Украины, были "подбор объектов для осуществления диверсий", а также сбор "разведывательных данных о дислокации, организационно-штатной структуре военных частей в Крыму и о проведении учений на полуострове", - говорится в сообщении.
Также мужчина якобы заявил на допросе, что для легализации своей деятельности в Крыму он устроился на работу в подразделение Минобороны России, оставаясь военнослужащим Вооруженных Сил Украины и продолжая работать на украинскую разведку.
"Для легализации своей деятельности (после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ) поступил на работу в подразделение Минобороны РФ в гражданский персонал", - сказал он.
Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании 9 ноября в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".
Отметим, 10 ноября Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца трех членов "диверсионной группы Минобороны Украины".