Затриманий в Криму "диверсант" заявив, що працює на українську розвідку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Затриманий в окупованому Криму "український диверсант" Дмитро Штибліков під час допиту ФСБ заявив, що є військовослужбовцем ЗСУ України й працює на українську розвідку. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відеозапис допиту арештованого, передає УНН.
“Він (Д.Штибліков — ред.) зізнався, що є військовослужбовцем Збройних сил України. Серед завдань, поставлених Головним управлінням розвідки Міноборони України, були „підбір об’єктів для здійснення диверсій“, а також збір „розвідувальних даних про дислокацію, організаційно-штатній структурі військових частин у Криму та про проведення навчань на півострові“”, — йдеться у повідомленні.
Також чоловік нібито заявив на допиті, що для легалізації своєї діяльності в Криму він влаштувався на роботу в підрозділ Міноборони Росії, залишаючись військовослужбовцям Збройних Сил України та продовжуючи працювати на українську розвідку.
“Для легалізації своєї діяльності (після входження Криму і Севастополя до складу РФ) надійшов на роботу в підрозділ Міноборони РФ в цивільний персонал”, — сказав він.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання 9 листопада в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.
Зазначимо, 10 листопада Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох членів “диверсійної групи Міноборони України”.