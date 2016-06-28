Задержанные боевики "ДНР" готовили штурм украинских позиций в районе Водяного - штаб

"27 июня отмечено проведение противником подготовительных мероприятий к штурмовым действиям в районе Водяного. С целью недопущения активных действий со стороны врага в данном районе, подразделения сил АТО приняли предупредительные меры, в результате которых были захвачены в плен 8 российских оккупантов и изъято оружие", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 27 июня около 13:00 в районе Широкино была обнаружена группа боевиков в количестве 10 человек, которые сооружали позиции в 2,5 км от позиций украинских военнослужащих. По данным СБУ, трое боевиков были уничтожены, а 8 - задержаны.