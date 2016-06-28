Затримані бойовики "ДНР" готували штурм українських позицій у районі Водяного - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Бойовики "ДНР", яких затримали поблизу Широкиного, готувались до штурмових дій у районі селища Водяного на маріупольському напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр АТО.
“27 червня відмічено проведення противником підготовчих заходів до штурмових дій в районі Водяного. З метою недопущення активних дій з боку ворога в даному районі, підрозділи сил АТО вжили упереджувальні заходи, в результаті яких було захоплено в полон 8 російських окупантів та вилучено зброю”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 27 червня близько 13:00 в районі Широкиного була виявлена група бойовиків в кількості 10 осіб, які споруджували позиції в 2,5 км від позицій українських військовослужбовців. За даними СБУ, трьох бойовиків було знищено, а 8 - затримано.