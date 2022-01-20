Дело Майдана: за задержание участника мирных акций объявили подозрение судье, бывшему следователю и двум экс-прокурорам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В "деле Майдана" 17 января сообщено о подозрении судье одного из районных судов Киева, бывшим старшему прокурору отдела прокуратуры Киева — сейчас адвокату и следователю райуправления ГУ МВД Украины в Киеве, а 20 января 2021 года — бывшему прокурору районной прокуратуры столицы. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Детали
По данным следствия, 18 февраля 2014 года следователь одного из райотделов столичной милиции незаконно задержал участника мирных акций протеста на Майдане Независимости, который оказывал медицинскую помощь. В сговоре с прокурором прокуратуры Киева митингующего привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.
В дальнейшем следователь вместе с прокурором районной прокуратуры безосновательно инициировали избрание ему меры пресечения - содержание под стражей. А следственный судья, при отсутствии предусмотренных законом оснований, применил меру пресечения - домашний арест.
Как сообщили в прокуратуре:
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- судье инкриминируется заведомо незаконный домашний арест и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 и ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины)
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- экс-следователю райуправления - заведомо незаконный домашний арест, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, законченное покушение на заведомо незаконное содержание под стражей, служебный подлог и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 И ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины);
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- бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры. Киева - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, служебный подлог и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины);
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- бывшему прокурору районной прокуратуры. Киева - законченное покушение на заведомо незаконное содержание под стражей и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 И ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).
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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним
Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы Юрия Крисіна, которого обвиняют в гонениях, похищении и пытках активистов Євромайдана в январе 2014 года.
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