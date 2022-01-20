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Дело Майдана: за задержание участника мирных акций объявили подозрение судье, бывшему следователю и двум экс-прокурорам

Киев • УНН

 • 21737 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В "деле Майдана" 17 января сообщено о подозрении судье одного из районных судов Киева, бывшим старшему прокурору отдела прокуратуры Киева — сейчас адвокату и следователю райуправления ГУ МВД Украины в Киеве, а 20 января 2021 года — бывшему прокурору районной прокуратуры столицы. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 18 февраля 2014 года следователь одного из райотделов столичной милиции незаконно задержал участника мирных акций протеста на Майдане Независимости, который оказывал медицинскую помощь. В сговоре с прокурором прокуратуры Киева митингующего привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

В дальнейшем следователь вместе с прокурором районной прокуратуры безосновательно инициировали избрание ему меры пресечения - содержание под стражей. А следственный судья, при отсутствии предусмотренных законом оснований, применил меру пресечения - домашний арест.

Как сообщили в прокуратуре:

  • судье инкриминируется заведомо незаконный домашний арест и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 и ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины)
  • экс-следователю райуправления - заведомо незаконный домашний арест, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, законченное покушение на заведомо незаконное содержание под стражей, служебный подлог и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 И ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины);
  • бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры. Киева - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, служебный подлог и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины);
  • бывшему прокурору районной прокуратуры. Киева - законченное покушение на заведомо незаконное содержание под стражей и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 И ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы Юрия Крисіна, которого обвиняют в гонениях, похищении и пытках активистов Євромайдана в январе 2014 года.

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