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Справа Майдану: за затримання учасника мирних акцій оголосили підозру судді, колишньому слідчому та двом експрокурорам

Справа Майдану: за затримання учасника мирних акцій оголосили підозру судді, колишньому слідчому та двом експрокурорам

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У "справі Майдану" 17 січня повідомлено про підозру судді одного з районних судів Києва, колишнім старшому прокурору відділу прокуратури Києва — наразі адвокату, та слідчому райуправління ГУ МВС України у Києві, а 20 січня 2021 року — колишньому прокурору районної прокуратури столиці. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, 18 лютого 2014 року слідчий одного з райвідділів столичної міліції незаконно затримав учасника мирних акцій протесту, який на Майдані Незалежності надавав медичну допомогу. У змові з прокурором прокуратури Києва мітингувальника притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

Надалі слідчий разом із прокурором районної прокуратури безпідставно ініціювали обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. А слідчий суддя, за відсутності передбачених законом підстав, застосував запобіжний захід – домашній арешт.

Як повідомили у прокуратурі:

  • судді інкриміновано завідомо незаконний домашній арешт та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України)
  • ексслідчому райуправління – завідомо незаконний домашній арешт, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою, службове підроблення та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);
  • колишньому старшому прокурору відділу прокуратури м. Києва – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, службове підроблення та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);
  • колишньому прокурору районної прокуратури м. Києва – закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України). 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо

Дарницький районний суд Києва засудив до 8 років позбавлення волі Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану в січні 2014 року.

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