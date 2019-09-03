Задержали одну из организаторов противоправной схемы поставок продуктов питания в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Задержан один из организаторов схемы противоправной поставки пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом УНН сосбщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.
Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти восемь миллионов гривен.
Для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину.
Сейчас следователями СБУ задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, большинство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, продолжает считать эти территории частью Украины.