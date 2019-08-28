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Більшість жителів ОРДЛО вважає Донбас частиною України - опитування

Більшість жителів ОРДЛО вважає Донбас частиною України - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Більшість жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), що перебувають під контролем проросійських сепаратистів, продовжує вважати ці території частиною України. Відповідні результати дослідження у вівторок, 27 серпня, оприлюднив на своєму сайті берлінський Центр східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS), передає УНН із посиланням на DW.

Висновки німецьких дослідників базуються на результатах опитування, що було проведене на Донбасі у лютому та березні цього року. На території ОРДЛО опитування проводили телефоном, а на підконтрольній Києву частині двох областей — за допомогою особистих інтерв’ю. По обидва боки лінії розмежування було опитано по 1200 осіб.

Згідно з результатами опитування, 54,5 відсотка респондентів, що проживають в ОРДЛО, вважають ці території частиною України. “З них 31 відсоток хотів би, аби території отримали автономний статус у складі України, а 23,5 відсотка виступають за повернення до складу Донецької і Луганської областей України без будь-яких змін”, — наводить дані видання. Для порівняння: у 2016 році ці показники становили 35 відсотків і 20,6 відсотка відповідно.

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“18,3 відсотка опитаних хотіли б входження ОРДЛО до складу Росії без надання автономії, а 27,3 відсотка — із отриманням автономного статусу. У 2016 році ці цифри становили 11,4 відсотка та 33 відсотки відповідно”, — йдеться у повідомленні видання.

На території Донбасу, що перебуває під контролем української влади, понад 95 відсотків опитаних вважають територію ОРДЛО частиною України. З них 64,7 відсотка кажуть, що має бути відновлено стан перед початком бойових дій на Донбасі. 30,7 відсотка респондентів виступили за отримання регіоном автономного статсусу в складі України. У 2016 році ці показники становили 65,7 та 26,7 відсотка відповідно.

“Кількість тих, хто бачить невизнані утворення частиною Росії без надання автономії, з 2016 року скоротилося більш ніж удвічі — з 5 відсотків до 2,3 відсотка”, — зазначають експерти берлінського центру.

“Ідею отримання територіями ОРДЛО автономного статусу в складі Росії підтримують 2,3 відсотка жителів контрольованого Києвом Донбасу. В 2016 році таких було 2,6 відсотка”, — йдеться у виданні.

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Результати опитування, проведеного за п’ять років після початку війни на Сході України, є важливою “поправкою” до офіційної риторики російської влади, підкреслює директорка ZOiS Ґвендолін Зассе.

Нагадаємо, на материковій частині України офіційно на обліку перебуває 40 733 переселенці з окупованого Криму і міста Севастополя, що є окремою від АР Крим адміністративною одиницею.

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