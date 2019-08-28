Большинство жителей ОРДЛО считает Донбасс частью Украины — опрос

Выводы немецких исследователей основаны на результатах опроса, проведенного на Донбассе в феврале и марте этого года. На территории ОРДЛО опрос проводился по телефону, а на подконтрольной Киеву части двух областей — с помощью личных интервью. По обе стороны линии разграничения было опрошено по 1200 человек.

Согласно результатам опроса, 54,5 процента респондентов, проживающих в ОРДЛО, считают эти территории частью Украины. “Из них 31 процент хотел бы, чтобы территории получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений”, — приводит данные издания. Для сравнения: в 2016 году эти показатели составляли 35 процентов и 20,6 процента соответственно.

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“18,3 процента опрошенных хотели бы вхождения ОРДЛО в состав России без предоставления автономии, а 27,3 процента — с получением автономного статуса. В 2016 году эти цифры составляли 11,4 процента и 33 процента соответственно”, — говорится в сообщении издания.

На территории Донбасса, что находится под контролем украинской власти, более 95 процентов опрошенных считают территорию ОРДЛО частью Украины. Из них 64,7 процента говорят, что должно быть восстановлено состояние перед началом боевых действий на Донбассе. 30,7 процента респондентов выступили за получение регионом автономного статсусу в составе Украины. В 2016 году эти показатели составляли 65,7 и 26,7 процента соответственно.

“Количество тех, кто видит непризнанные образования частью России без предоставления автономии, с 2016 года сократилось более чем вдвое — с 5 процентов до 2,3 процента”, — отмечают эксперты берлинского центра.

“Идею получения территориями ОРДЛО автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента жителей контролируемого Киевом Донбасса. В 2016 году таких было 2,6 процента”, — говорится в издании.

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Результаты опроса, проведенного по пять лет после начала войны на Востоке Украины, является важной “поправкой” официальной риторики российских властей, подчеркивает директор ZOiS Гвендолин Зассе.

Напомним, на материковой части Украины официально на учете состоит 40733 переселенцы из оккупированного Крыма и города Севастополя, является отдельной от АР Крым административной единицей.