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Затримали одну з організаторок протиправної схеми постачання продуктів харчування в ОРДЛО

Затримали одну з організаторок протиправної схеми постачання продуктів харчування в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Затримано одну з організаторок схеми протиправного постачання харчової продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Слідчі спецслужби встановили, що мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування. Під виглядом експортних операцій представники вказаних підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою "перерваного транзиту" через територію РФ.

Лише за одним із контрактів на постачання харчової продукції нібито до однієї з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже вісім мільйонів гривень.

Для уникнення кримінальної відповідальності директорка переховувалась на тимчасово окупованій території Донецької області. Правоохоронці затримали зловмисницю у прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" під час в’їзду в Україну.

Наразі слідчими СБУ затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та ) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, більшість жителів окремих районів Донецької та Луганської областей, що перебувають під контролем проросійських сепаратистів, продовжує вважати ці території частиною України.

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