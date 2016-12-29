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Пробки в столице уже достигли семи баллов

Пробки в столице уже достигли семи баллов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 14:28, движение затруднено на улицах Семена Скляренко, Мечникова, Михайловская, Владимирская, Большая Васильковская, Костельная, Пушкинская, Грушевского и на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улице Саксаганского, Московская, Шота Руставели, Льва Толстого, проспект Победы, Вячеслава Чорновила, Жилянская, Ивана Мазепы, генерала Алмазова, Круглоуниверситетская, Крещатик.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 14:28 в столице зафиксировано 12 ДТП.

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