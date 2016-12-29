Пробки в столице уже достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 14:28, движение затруднено на улицах Семена Скляренко, Мечникова, Михайловская, Владимирская, Большая Васильковская, Костельная, Пушкинская, Грушевского и на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.
Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улице Саксаганского, Московская, Шота Руставели, Льва Толстого, проспект Победы, Вячеслава Чорновила, Жилянская, Ивана Мазепы, генерала Алмазова, Круглоуниверситетская, Крещатик.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 14:28 в столице зафиксировано 12 ДТП.