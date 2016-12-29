Затори в столиці вже сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 14:28, рух ускладнено на вулицях Семена Скляренка, Мечникова, Михайлівська, Володимирська, Велика Васильківська, Костельна, Пушкінська, Грушевського та на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка.
Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулиці Саксаганського, Московська, Шота Руставелі, Льва Толстого, проспект Перемоги, В’ячеслава Чорновола, Жилянська, Івана Мазепи, генерала Алмазова, Круглоуніверситетська, Хрещатик.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 14:28 в столиці зафіксовано 12 ДТП.