Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 17:50 движение затруднено на бул. Леси Украинки, улице Симона Петлюры, Бассейной, Дмитровской, Чорновила.
Кроме того, заторы наблюдаются на улице Вадима Гетьмана, в направлении Чоколовского бульвара.
В то же время, движение частично затруднено на Броварском проспекте в направлении Гидропарка.
В то же время в столице насчитывается около 20 ДТП.