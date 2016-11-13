Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 17:50 рух ускладнений на бул. Лесі Українки, вулиці Симона Петлюри, Басейна, Дмитрівської, Чорновола.
Окрім того, затори спостерігаються по вулиці Вадима Гетьмана, у напрямку Чоколівського бульвару.
Водночас, рух частково ускладнено на Броварському проспекту у напрямку Гідропарку.
Водночас у столиці нараховується близько 20 ДТП.