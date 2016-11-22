Пробки в Киеве достигли пяти баллов

Так, по состоянию на 18:15 движение затруднено на улицах Бассейная, Большая Васильковская, Владимирская, Саксаганского, Шота Руставели, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает семи километров в час.

Кроме того, пробки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, Чоколовском бульваре, Голосеевском проспекте, проспекте Науки.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:15 в столице зафиксировано семь ДТП.