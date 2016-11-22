Затори у Києві сягнули п’яти балів

Так, станом на 18.15 рух ускладнений на вулицях Басейна, Велика Васильківська, Володимирська, Саксаганського, Шота Руставелі, бульварі Тараса Шевченка. Швидкість руху там не перевищує семи кілометрів за годину.

Крім того, затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського, Проспекті Перемоги, Чоколівському бульварі, Голосіївському проспекті, проспекті Науки.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.15 в столиці зафіксовано сім ДТП.