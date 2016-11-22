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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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Затори у Києві сягнули п’яти балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.

Затори у Києві сягнули п’яти балів

Так, станом на 18.15 рух ускладнений на вулицях Басейна, Велика Васильківська, Володимирська, Саксаганського, Шота Руставелі, бульварі Тараса Шевченка. Швидкість руху там не перевищує семи кілометрів за годину.

Крім того, затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського, Проспекті Перемоги, Чоколівському бульварі, Голосіївському проспекті, проспекті Науки.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.15 в столиці зафіксовано сім ДТП.

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