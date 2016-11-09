Пробки в Киеве достигли десяти баллов

По состоянию на 18.42 движение затруднено на улицах Шота Руставели, Большой Житомирской, Прорезная, в районе Бессарабского рынка, Большой Васильковской, Саксаганского, Киквидзе, Казимира Малевича. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на проспекте Космонавта Комарова, Кольцевой дороге, Краснозвездном проспекте, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улице Гната Хоткевича, бульваре Дружбы Народов.

Движение затруднено также на трех столичных мостах: Русановком, Московском и Южном мостах.

Также затруднено движение на проспекте Победы.