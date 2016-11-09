Затори у Києві сягнули десяти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули дев'яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.42 рух ускладнений на вулицях Шота Руставелі, Великій Житомирській, Прорізна, в районі Бесарабського ринку, Великій Васильківській, Саксаганського, Кіквідзе, Казимира Малевича. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на проспекті Космонавта Комарова, Кільцевій дорозі, Чоколівському бульварі, вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Дружби Народів.
Рух ускладнений також на трьох столичних мостах: Русановькому, Московському та Пвденному мостах.
Також ускладнений рух на проспекті Перемоги.