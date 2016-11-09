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15 марта, 19:03 • 113710 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162293 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135371 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128060 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111568 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104821 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100984 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133401 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пробки в Киеве достигли 8 баллов

Пробки в Киеве достигли 8 баллов

Киев • УНН

 • 7256 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

По состоянию на 18.00 движение затруднено на улицах Шота Руставели, Большой Житомирской, Прорезная, в районе Бессарабского рынка, Большой Васильковской, Саксаганского, Киквидзе, Казимира Малевича. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на проспекте Космонавта Комарова, Кольцевой дороге, Краснозвездном проспекте, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улице Гната Хоткевича, бульваре Дружбы Народов.

Движение затруднено также на трех столичных мостах: Русановскому, Московскому и Южному .

Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.00 в столице зафиксировано 20 ДТП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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