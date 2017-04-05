Пробки на левом берегу Киева из-за ремонта дорог возле МВЦ - аэросъемка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В связи проведением Евровидения-2017 в Киеве на левом берегу столицы продолжаются ремонтные работы дорог. Это сопровождается значительными пробками и осложнением движения транспорта. Как это выглядит с воздуха - снял квадрокоптер УНН.
Так, заторы наблюдаются на мосту Метро, который соединяет правый и левый берег Киева.
Кроме этого, в час пик больше всего осложнение движения автомобилей наблюдается на автодорогах в районе Международного Выставочного Центра, где будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017".
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В частности, ежедневно утром и вечером затруднено движение транспорта по Броварскому проспекту, на бульваре Перова, Русановской набережной.
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся в Киеве 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Кроме дорожных работ, состоялся ремонт вестибюля на станции метро "Левобережная".