Пробки на левом берегу Киева из-за ремонта дорог возле МВЦ - аэросъемка

Так, заторы наблюдаются на мосту Метро, ​​который соединяет правый и левый берег Киева.

Кроме этого, в час пик больше всего осложнение движения автомобилей наблюдается на автодорогах в районе Международного Выставочного Центра, где будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017".

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В частности, ежедневно утром и вечером затруднено движение транспорта по Броварскому проспекту, на бульваре Перова, Русановской набережной.

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся в Киеве 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Кроме дорожных работ, состоялся ремонт вестибюля на станции метро "Левобережная".