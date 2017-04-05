Пробки на левом берегу Киева из-за ремонта дорог возле МВЦ - аэросъемка

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27967 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101335 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116770 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175577 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123990 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107479 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Пробки на левом берегу Киева из-за ремонта дорог возле МВЦ - аэросъемка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В связи проведением Евровидения-2017 в Киеве на левом берегу столицы продолжаются ремонтные работы дорог. Это сопровождается значительными пробками и осложнением движения транспорта. Как это выглядит с воздуха - снял квадрокоптер УНН.

Так, заторы наблюдаются на мосту Метро, ​​который соединяет правый и левый берег Киева.

Кроме этого, в час пик больше всего осложнение движения автомобилей наблюдается на автодорогах в районе Международного Выставочного Центра, где будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017".

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В частности, ежедневно утром и вечером затруднено движение транспорта по Броварскому проспекту, на бульваре Перова, Русановской набережной.

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся в Киеве 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Кроме дорожных работ, состоялся ремонт вестибюля на станции метро "Левобережная".

Украинские Национальные Новости

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