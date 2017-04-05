Затори на лівому березі Києва через ремонт доріг біля МВЦ - аерозйомка

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Київ • УНН

 • 31118 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У зв'язку проведенням Євробачення-2017 у Києві на лівому березі столиці тривають ремонтні роботи доріг. Це супроводжується значними заторами та ускладненням руху транспорту. Як це виглядає з повітря - відзняв квадрокоптер УНН.

Так, затори спостерігаються на мосту Метро, який з'єднує правий та лівий берег Києва.

Окрім цього, у час пік найбільше ускладнення руху автомобілів спостерігається на автодорогах у районі Міжнародного Виставкового Центру, де проходитиме пісенний конкурс "Євробачення-2017".

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Зокрема, щоденно вранці і ввечері ускладнено пересування транспорту Броварським проспектом, на бульварі Перова, Русанівській набережній.

Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться у Києві 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.

Окрім дорожних робіт, відбувся ремонт вестибюля на станції метро "Лівобережна".

Українські Національні Новини

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