Приговорил к смертной казни иностранных защитников Украины: СБУ объявила подозрение "судье днр"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. СБУ сообщила о подозрении "судье днр", который вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни иностранных защитников Украины: двух британцев и одного марокканца, информирует УНН.
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"Следователи Службы безопасности подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судье так называемой "апелляционной палаты верховного суда днр". Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, которые официально защищали Украину в рядах ВСУ", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, иностранцы добровольно вступили в Вооруженные силы Украины и героически сдерживали российскую агрессию в Донецкой области, где в апреле и попали в плен.
Своим "приговором" псевдосуд террористической организации "днр" нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования дополнительного протокола к Женевским конвенциям, которые касаются защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
В частности, этот псевдосуд нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, принимать непосредственное участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.
Сейчас следователи СБУ заочно сообщили псевдосудье о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).
Продолжается досудебное следствие.
Напомним
9 июня стало известно, что в ОРДО "приговорили" к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которые воевали в рядах Вооруженных сил Украины.