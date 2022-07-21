Засудив до страти іноземних захисників України: СБУ оголосила підозру "судді днр"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. СБУ повідомила про підозру "судді днр", який всупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари іноземних захисників України: двох британців та одного мароканця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Слідчі Служби безпеки підготували достатню доказову базу і повідомили про підозру судді так званої "апелляционной палаты верховного суда днр". Саме він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ", – ідеться у повідомленні.
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Іноземці добровільно вступили до Збройних сил України і героїчно стримували російську агресію на Донеччині, де у квітні й потрапили до полону.
Своїм "вироком" псевдосуд терористичної організації "днр" порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги додаткового протоколу до Женевських конвенцій, які стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.
Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.
Наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, здійснене групою осіб).
Триває досудове слідство.
Нагадаємо
9 червня стало відомо, що в ОРДО "засудили" до смертної кари громадян Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у лавах Збройних сил України.