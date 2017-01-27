Заместителю Ужгородского городского головы сегодня будут выбирать меру пресечения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 января. УНН. Заместителю Ужгородского городского головы Иштвану Цапу суд сегодня будет выбирать меру пресечения. Об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Закарпатской области Андрей Манькута, передает корреспондент УНН.
Прокуратура требует для заместителя городского головы 2 месяца содержания под стражей без назначения залога.
Как рассказал А.Манькута, сообщение о подозрении пытались передать И.Цапу раньше. Но по факту все документы ему были переданы сегодня в стенах областной прокуратуры.
Также в прокуратуре отметили, что разработку по этому делу (коррупционная схема получения взяток должностными лицами Ужгородского горсовета - ред.) коллеги из СБУ вели несколько месяцев.
Напомним, как сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачено коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета было найдено деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел в прокуратуру в городе.
Также сегодня прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа. Уже задержаны два человека в этом уголовном производстве .